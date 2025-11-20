Cuatro demandas desestimadas y dos sentencias firmes: la batalla judicial por la cruz de Callosa de Segura

A pesar de la decisión judicial, una parte del pueblo no olvida y en Semana Santa la cruz volvió a la localidad, colgando de los balcones y proyectándose sobre la fachada de la iglesia.

La cruz de Callosa de Segura, la retirada de la cruz de Callosa de Segura, dio pie en la localidad a una batalla judicial y también incluso política y social. A pesar de las protestas, el Ayuntamiento no cedió y los vehículos de la Guardia Civil se presentaron en el lugar donde estaba el objeto.

"Por motivos de seguridad, van a ser desalojados. Si en 15 minutos no lo hacen, lo haremos nosotros", dijeron por los agentes ante los allí presentes.

Todo acabó en los tribunales, con cuatro demandas desestimadas y con dos sentencias firmes que avalaron la retirada de la cruz. Una parte del pueblo, eso sí, no olvida.

En Semana Santa, la cruz volvió a Callosa, colgando de los balcones y proyectándose sobre la fachada de la iglesia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.