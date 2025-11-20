Ahora

Objetos del franquismo

Cuatro demandas desestimadas y dos sentencias firmes: la batalla judicial por la cruz de Callosa de Segura

A pesar de la decisión judicial, una parte del pueblo no olvida y en Semana Santa la cruz volvió a la localidad, colgando de los balcones y proyectándose sobre la fachada de la iglesia.

Cruz de Callosa de Segura

La cruz de Callosa de Segura, la retirada de la cruz de Callosa de Segura, dio pie en la localidad a una batalla judicial y también incluso política y social. A pesar de las protestas, el Ayuntamiento no cedió y los vehículos de la Guardia Civil se presentaron en el lugar donde estaba el objeto.

"Por motivos de seguridad, van a ser desalojados. Si en 15 minutos no lo hacen, lo haremos nosotros", dijeron por los agentes ante los allí presentes.

Todo acabó en los tribunales, con cuatro demandas desestimadas y con dos sentencias firmes que avalaron la retirada de la cruz. Una parte del pueblo, eso sí, no olvida.

En Semana Santa, la cruz volvió a Callosa, colgando de los balcones y proyectándose sobre la fachada de la iglesia.

