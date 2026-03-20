Isidro González, víctima de la explosión pirotécnica de Páramos: "Si llega a ser de noche, habría más de 100 muertos"

El 23 mayo de 2018, 2.500 kilos de material pirotécnico explotaron en Páramos, en Galicia, afectando a 400 viviendas. Isidro cuenta lo lanzó a cinco metros de su salón. Acabó con una clavícula rota e injertos de piel en la espalda por los cristales.

Cuando la pólvora se almacena sin control, basta un error para provocar una catástrofe. Es lo que ocurrió en Páramos, una parroquia de 3.000 habitantes en el municipio de Tui, en Pontevedra, a las 16:25 del 23 mayo de 2018, cuando 2.500 kilos de material pirotécnico saltaron por los aires.

La onda expansiva afectó a más de 400 viviendas. Hubo que buscar entre los escombros a vecinos que podían haber quedado atrapados.

Uno de ellos era Isidro González, que muestra a Equipo de Investigación cómo quedó su casa tras la brutal explosión que le pilló viendo la tele. "Quedé adormilado, se rompió la puerta y me tiró unos dos metros", recuerda.

Isidro apareció en el patio. La explosión lo lanzó a cinco metros de su salón y le dejó importantes lesiones: "Me rompí la clavícula y después tenía un montón de injertos de piel porque tenía toda la espalda llena de cristales", explica.

Ese día 37 personas resultan heridas y dos mueren. Sin embargo, Isidro cree que aquello "fue un milagro": "Si llega a ser de noche, habría más de cien muertos".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Jugando con fuego' en atresplayer.