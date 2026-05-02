El tesoro de un coleccionista de Lego: la pieza que guarda sin abrir como "plan de jubilación"

Entre cajas cuidadosamente guardadas y piezas clasificadas al detalle, Garci, un hostelero apasionado del coleccionismo, atesora una de las mayores colecciones privadas de Lego. Más de 2.000 kilos de piezas cuyo valor estima entre 40.000 y 45.000 euros.

Entre cajas cuidadosamente guardadas y piezas clasificadas al detalle, Garci, un hostelero apasionado del coleccionismo, atesora una de las mayores colecciones privadas de Lego que ha visto Equipo de Investigación. Más de 2.000 kilos de piezas cuyo valor estima entre 40.000 y 45.000 euros.

El coleccionista accedió a mostrar parte de su archivo al programa, bajo ciertas condiciones para preservar su seguridad, y explicó qué factores hacen que algunos sets se revaloricen con el tiempo, además de señalar cuáles son sus piezas más codiciadas.

Entre todas ellas, destaca una caja que conserva sin abrir, como una inversión a largo plazo: "No la quiero abrir porque es como mi plan de jubilación para el día de mañana".

Garci la compró por 180 euros y hoy calcula que su valor ronda los 400.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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