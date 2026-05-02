Un fabricante denuncia el aumento de copias en China: "En el stand de una empresa había una foto de mi hija"

Una empresa alicantina de juguetes relata a Equipo de Investigación cómo otra compañía no solo les copió un producto, sino que incluso lo promocionaba con su misma fotografía: "Cogieron la misma foto que existía en nuestra web y la copiaron".

Después de años produciendo en China, una empresa alicantina de juguetes tomó una decisión drástica: trasladar su fabricación de vuelta a España para proteger sus diseños frente a las copias. Ahora, la mayor parte de sus componentes se elaboran en territorio nacional.

El director de I+D explicó a Equipo de Investigación que el problema de la imitación había ido en aumento: en los últimos años, asegura, les han copiado "20 o 25 productos".

Uno de los casos más llamativos lo descubrieron durante un viaje a una feria internacional en China: "Nos encontramos en el stand de una empresa china un póster de más de dos metros con una foto de mi hija sentada encima de este producto. No se complicaron la vida: cogieron la misma imagen de nuestra web y la copiaron".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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