El contraste junto a la Cañada Real: del asentamiento irregular a las nuevas urbanizaciones de lujo en Madrid

Equipo de Investigación accedía en 2021 a una de las viviendas de una de las nuevas urbanizaciones, entonces en construcción, que lindan con el conocido barrio. Así hablaba una de sus vecinas.

A apenas unos metros de la Cañada Real, el contraste es radical. Equipo de Investigación accedía en 2021, a través de una valla rota, a El Cañaveral, una nueva promoción urbanística que hoy ya está plenamente operativa en Madrid. Más de cinco millones de metros cuadrados destinados a levantar unas 14.000 viviendas dibujan un escenario completamente distinto.

"Ahí justo está la Cañada", señalaba el reportero mientras recorría las calles del nuevo barrio. En una de las pocas viviendas ya habitadas, una vecina abría las puertas de su ático de cuatro dormitorios, adquirido por unos 250.000 euros. "Ahora cuesta mucho más", reconocía. "Los chalets que están construyendo aquí a la izquierda están en torno a los 500.000 euros".

Desde su terraza, la cercanía con la Cañada Real es evidente:"Estamos muy cerca. No nos dijeron nada. Tampoco cuando compramos sabíamos bien dónde estaba el bloque. Luego lo vimos y dices: ‘Madre mía, nos ha tocado al lado’. Pero no nos podemos quejar".

El Cañaveral es solo uno de los cinco grandes desarrollos urbanísticos que rodean la zona. A él se suman Los Ahijones (19.000 viviendas), Los Berrocales (22.000), Los Cerros (14.000) y Valdecarros, el mayor proyecto con 50.000 viviendas, situado además junto al conflictivo Sector 6.

"El valor de esta zona es la cantidad de suelo disponible a poca distancia del centro", explicaba el arquitecto David Vollmer. En conjunto, estos desarrollos suman unas 118.000 viviendas, lo que podría suponer cerca de 300.000 nuevos residentes, una población similar a la de Bilbao.

Sin embargo, hay un elemento que apenas aparece en los planos comerciales:"En las infografías y presentaciones a clientes hacen como si la Cañada no existiera", advertía Vollmer.

Detrás de estos proyectos están grandes promotoras y entidades financieras, en una de las últimas grandes bolsas de suelo disponibles para el crecimiento de Madrid, concentrada en el sureste de la ciudad.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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