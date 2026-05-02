El dueño de un supuesto bar ilegal en la Cañada Real se defiende: "Dicen que hago fiestas ilegales, pero para mí son reuniones"

Equipo de Investigación destapa la economía sumergida en la Cañada Real, donde llegaron a contabilizarse unos 200 negocios. Entre ellos, bares, talleres o chatarrerías, muchos sin licencia, en un entramado marcado por la irregularidad.

Lejos de limitarse a los arrendamientos irregulares, la economía sumergida marcaba buena parte de la actividad en la Cañada Real. Así lo constató Equipo de Investigación al recorrer sus calles: "Aquí parece que hay una empresa, una chatarrería. Está lleno de lavadoras y frigoríficos", observaba la redactora. En los 14 kilómetros del asentamiento se llegaron a contabilizar cerca de 200 negocios en 2021, año en que se grabó el reportaje.

Chatarrerías, carpinterías, tiendas de ultramarinos, talleres mecánicos e incluso bares formaban parte de ese entramado. En uno de ellos entraron las cámaras del programa. Allí les recibió su propietario, Juanjo Escribano.

"Aparte de habitar la Cañada Real, ha montado su propio negocio", señalaba la periodista.

Sin embargo, él matizaba: "Esto podría ser un bar. Aquí yo podría tener una actividad económica. En este caso, no tengo actividad económica sobre este local", afirmaba, pese a tener bebidas y barriles de cerveza a su espalda. La única licencia del establecimiento correspondía a las máquinas tragaperras.

Escribano reconocía además otras actividades: "Tengo otros negocios: recogida de sacos, otros bares y otras cosas por ahí. Espero que no los descubran mucho los del Ayuntamiento porque me están haciendo la vida imposible".

Admitía también que algunos de esos negocios habían sido considerados ilegales: "He tenido una explotación porcina y también un club de alterne en la zona".

A ello se suma su vinculación con un vertedero y múltiples denuncias: "Yo no considero nada ilegal. Dicen que hago fiestas ilegales, pero para mí son reuniones".

Según su propio testimonio, también habría sido quien realizó los enganches a la red eléctrica para muchos vecinos hace tres décadas, una actividad por la que igualmente fue denunciado.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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