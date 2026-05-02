El indignante realojo en la Cañada Real: una vecina muestra su vivienda y denuncia que "está mejor su chabola"

El origen del Sector 6 de la Cañada Real se sitúa en 1994, cuando el Ayuntamiento trasladó allí a familias de infraviviendas de San Blas. El realojo generó un efecto llamada que atrajo a cientos más. En 2021, unas 650 familias seguían viviendo en la zona.

El origen del actual Sector 6 de la Cañada Real se remonta a una decisión urbanística de los años 90. En 1994, el Ayuntamiento de Madrid trasladó a este extremo sur a familias procedentes de infraviviendas demolidas en San Blas. Aquel realojo provocó un efecto llamada y atrajo a centenares de familias más. En 2021, aún permanecían unas 650.

Equipo de Investigación se desplazó entonces a la zona más conflictiva del asentamiento, donde abundaban las chabolas derruidas y numerosos vecinos seguían a la espera de una solución habitacional.

"Particularmente yo y esa señora nos quedamos en la calle", relataba una vecina.

"A mi hermano le han dado un piso en ruinas, muy viejo, muy destrozado", denunciaba otra.

"Está mejor su chabola que el piso que le han dado", añadía una tercera.

Las cámaras acompañaron a la familia de uno de estos afectados hasta la vivienda adjudicada, situada a 15 kilómetros. El estado del inmueble era, según mostraban, muy deficiente. La cerradura estaba rota y apenas podían acceder: "La puerta tienes que levantarla para cerrarla", explicaban.

Los problemas se extendían al interior: "El cuarto de baño es una vergüenza. Los grifos están todos rotos".

La vivienda debía acoger a una pareja, sus cuatro hijos y dos nietos, y llevaba más de un año en esas condiciones, según denunciaban. Por su parte, la Agencia de Vivienda Social negó que el piso se hubiera entregado con esos desperfectos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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