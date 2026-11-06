El tenso momento de Equipo de Investigación con un gorrilla en Ferrol: "En un segundo te dejo sin cámara..."

Un reportero se acerca a un aparcacoches, quien expresa que "puede pasar" que compañeros suyos rayen coches cuando no les dan dinero. "La calle es la calle", señala.

Equipo de Investigación se acerca a hablar con un gorrilla de Ferrol, quien cuenta que acaba de recibir "dos euros" de un conductor. "En un coche dos euros son 20 euros en 10 coches, ¿quién los gana en un día?", se pregunta el hombre, quien dice que es el "tesorero" del dinero y que se queda con "el 50%" de lo que le dan.

Además, el "tesorero" de los gorrillas expresa que "puede pasar" que compañeros suyos rayen coches cuando no reciben dinero. "La calle es la calle. En un segundo puede pasar. Vosotros estáis aquí y te puedo dejar sin cámara", manifiesta, en una clara amenaza al reportero. En ese momento, el equipo abandona el lugar para evitar incidentes.

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