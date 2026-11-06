El "sinvivir" de vecinos de Murcia por los gorrillas: "Uno me rompió el hombro cuando le dije que dejara tranquila a una chica"

Andrés cuenta que un aparcacoches fue tras él y empezó a darle "patadas en la cabeza" después de que viera "cómo se quitaba la camiseta y le decía a una chica: 'Tócame". "Le pedí que la dejase tranquila y vino a por mí", señala.

Algunos ayuntamientos han adoptado por medidas restrictivas contra los gorrillas. En Murcia, una ordenanza permite a la Policía Local intervenir el dinero obtenido por esta actividad. Allí, un equipo de agentes de paisano se dedica a vigilar esta actividad. Sin embargo, a pesar de las multas y la vigilancia, los aparcacoches siguen presentes en las calles.

Mássimo lleva 15 años al frente de una peluquería en el centro de Murcia. El hombre cuenta que él ha "sufrido escenas violentas" y que antes iba en coche al trabajo, pero ahora va en bicicleta. "Tengo una carpeta que se llama 'Gorrilla', con todo lo que pasa, o casi todo lo que pasa, que grabamos y guardo en la carpeta. Siempre hace falta tener todo esto documentado", señala. Asimismo, el hombre expresa que le tienen "un poquito de odio". "Pasan por aquí y me escupen en el escaparate. Me han metido patadas, puñetazos...", denuncia.

El peluquero también nos habla de Andrés, un vecino que asegura haber sido agredido por un aparcacoches. "Pasó una chica y se puso el gorrilla a quitarse la camiseta y a decirle: 'Tócame'. Yo le pedí que la dejase tranquila y vino detrás de mí, me empujó, me tiró y empezó a pegarme patadas y me rompió el hombro", relata.

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