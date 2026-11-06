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David, gorrilla de Ferrol: "En el aparcamiento del hospital pincharon a un amigo al que quitaron el bazo"

El hombre reconoce que trabaja como aparcacoches porque está "enganchado a la droga". Además, cuenta que antes estaba en el aparcamiento del hospital, donde ganaba "bastante más", pero se marchó después de que agredieran a un amigo.

David, gorrilla de Ferrol

Equipo de Investigación localiza a David, quien trabaja como aparcacoches en un aparcamiento de El Ferrol, pero conoce bien otros lugares de la ciudad donde también se dedican a esta actividad. "Estoy aquí es porque estoy enganchado a la droga. Ese es el problema", reconoce, tras lo que cuenta que él antes trabajaba en el aparcamiento del hospital, donde "ganaba bastante más".

"Aquello era una mina de oro", destaca David, quien cuenta que se fue de ese lugar porque "hubo puñaladas por dinero" y pincharon a un amigo suyo al que "le quitaron el bazo". "Hace por lo menos un año que yo por allí arriba no piso", subraya el hombre. Tras ello, decidimos acercarnos a los alrededores del hospital para comprobar cómo es la situación allí.

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