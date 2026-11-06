Una gorrilla de Sevilla, a una reportera de Equipo de Investigación: "¡Deja de grabar, que te parto la cámara!"

Una mujer nos amenaza mientras preguntamos a otra en un parking público que hay junto a un tanatorio de Sevilla. El tenso momento, en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

En 1992, Sevilla celebró la Exposición Universal, aunque entonces la ciudad ya arrastraba un problema que su alcalde intentó resolver: los aparcacoches ilegales. Para ello, el Ayuntamiento impulsó un sistema de "voluntarios vigilantes", también llamados "VOVIS". Sin embargo, el sistema desapareció y los gorrillas ocupan las calles de Sevilla, especialmente las más concurridas.

Nos desplazamos a un parking público que hay junto a un tanatorio y nos acercamos a hablar con una mujer, que cuenta que se dedica a eso porque no cobra nada. "Tengo que buscarme la vida", expresa. Mientras hablamos con ella, otra mujer se acerca visiblemente enfadada y nos amenaza: "Deja de grabar, que te parto la cámara. Yo te la parto, a mí me da igual", declara. Así, abandonamos el lugar para evitar altercados.

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