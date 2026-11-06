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La indignación de un vecino de Sevilla con un gorrilla "muy violento" con numerosas denuncias: "A mi mujer la persiguió"

El hombre irrumpe en una entrevista de Equipo de Investigación para denunciar las "malas formas" del aparcacoches. Asegura que en una ocasión llegó a perseguir a su pareja.

Vecino de Sevilla

Equipo de Investigación se desplaza a Sevilla, donde la Policía alerta sobre un gorrilla "muy violento" que ha recibido "23 denuncias" en los últimos meses: "Se le dice que se quite y muchas veces no quiere (...) No acepta un 'no' por respuesta".

Sin embargo, al hablar con el gorrilla, este asegura que trabaja "para el Ayuntamiento" y que él no pide "nada" a la gente que aparca su coche en la zona. En mitad de la entrevista, un vecino irrumpe para denunciar las "malas formas" de este hombre.

"A mi mujer la persiguió un día", afirma, aunque el aparcacoches dice no conocer a este hombre. "Yo no tengo malas formas con nadie", defiende, tras lo que declara que es él quien recibe "amenazas". "Ellos me amenazan a mí", expresa.

En ese momento, llega una patrulla. "Yo no te estoy diciendo que no trabajes, sino que te estoy diciendo que no puedes ofrecer aparcamiento a cambio de dinero", señala el agente, a lo que el gorrilla responde: "¿De qué voy a trabajar yo ahora? Cómo voy a vivir?". "Se lo he dicho otras veces, llamamos a los servicios sociales y buscamos alternativas. Como siempre, es una infracción leve de 110 euros y tiene reducción", subraya el policía, quien pide al aparcacoches que abandone el lugar.

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