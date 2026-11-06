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Denuncian la situación

El miedo y enfado de usuarios y trabajadores del hospital de Ferrol por los gorrillas: "El otro día entró uno a la habitación de mi madre"

Las representantes sindicales del hospital denuncian amenazas a los trabajadores: "A una compañera y a una mujer con una niña les pidieron dinero y cuando dijeron que no, les tiraron una lata de refresco".

Gorrillas en el hospital de Ferrol

Equipo de Investigación se traslada al hospital de Ferrol, donde trabajadores y usuarios denuncian el "miedo" que viven por la presencia de gorrillas en el aparcamiento. "Esto debería de estar más controlado, porque la gente tiene miedo a aparcar aquí", expresa una mujer, quien cuenta que "el otro día subió uno a la habitación" de su madre. "Se metió en el cuarto de baño a llenar una botella de agua. En la mesilla había una mochila, e iba a robar la mochila, evidentemente", afirma.

Además, las representantes sindicales del hospital también denuncian amenazas a los trabajadores. Marta Rodríguez, delegada de CIG-SAÚDE en el hospital, señala que "sobre todo, se producen de noche". "Ha habido agresiones, robos...", señala, tras lo que destaca "el caso de una compañera". "Ella salía de trabajar, le pidieron dinero y dijo que no. A su lado iba una mamá con una niña, a la que también pidieron dinero, y como no les dieron, la gorrilla les tiró una lata", relata.

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