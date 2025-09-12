Ahora

"Sois unos chivatos"

El tenso encuentro de un recaudador de la Asociación de Feriantes con Equipo de Investigación: "¿Sois de laSexta? A tomar por..."

Equipo de Investigación intenta conocer cómo funciona realmente el negocio de las ferias y tiene un tenso encontronazo con uno de los responsables de la Asociación de Feriantes que mandan en la de Toledo.

Equipo de Investigación intenta conocer cómo funciona realmente el negocio de las ferias y tiene un tenso encontronazo con uno de los responsables de la Asociación de Feriantes que mandan en la de Toledo.

Según los feriantes, en el 95% de los Ayuntamientos no hay licitación. No hay concurso público y son los propios feriantes quienes deciden quién entra y quién queda fuera de una feria.

En la feria de Toledo, Equipo de Investigación tiene la oportunidad de localizar a los dos hombres de la Asociación de Feriantes que mandan en esa feria. Uno controla las atracciones desde su coche y el otro gestiona las casetas de comida.

Sin embargo, al ver a los reporteros del programa, uno de ellos reacciona con hostilidad: "¿Qué sois de laSexta? pues a tomar por …"

La tensión va en aumento cuando el hombre pasa a los gritos y acusa al programa de "chivatos": "¡Qué no te cuento nada! ¡Que te vayas de aquí!".

* Ya puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: La ley de la feria' en atresplayer.com.

Las 6 de laSexta

  1. El detenido por el asesinato de Charlie Kirk es Tyler Robinson, un joven de 22 años
  2. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | La OTAN reforzará la defensa de su flanco oriental tras la entrada de drones rusos en Polonia
  3. Exteriores convoca a la encargada de negocios de Israel tras las palabras "falsas y calumniosas" de Netanyahu
  4. Las víctimas de la DANA, indignadas con À Punt por "ocultar" el audio de Pradas: "No utilicen a las víctimas como escudo"
  5. Máxima tensión entre el PSOE y Ayuso en la Asamblea de Madrid: "Es una mala persona y una presidenta nefasta"
  6. Armani dejó escrito en su testamento que deseaba que Louis Vuitton o L'Oréal compraran parte de la marca