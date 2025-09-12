El tenso encuentro de un recaudador de la Asociación de Feriantes con Equipo de Investigación: "¿Sois de laSexta? A tomar por..."

Equipo de Investigación intenta conocer cómo funciona realmente el negocio de las ferias y tiene un tenso encontronazo con uno de los responsables de la Asociación de Feriantes que mandan en la de Toledo.

Según los feriantes, en el 95% de los Ayuntamientos no hay licitación. No hay concurso público y son los propios feriantes quienes deciden quién entra y quién queda fuera de una feria.

En la feria de Toledo, Equipo de Investigación tiene la oportunidad de localizar a los dos hombres de la Asociación de Feriantes que mandan en esa feria. Uno controla las atracciones desde su coche y el otro gestiona las casetas de comida.

Sin embargo, al ver a los reporteros del programa, uno de ellos reacciona con hostilidad: "¿Qué sois de laSexta? pues a tomar por …"

La tensión va en aumento cuando el hombre pasa a los gritos y acusa al programa de "chivatos": "¡Qué no te cuento nada! ¡Que te vayas de aquí!".

