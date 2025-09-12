Hablan los padres de Iván, muerto en una atracción de feria: "Un aparato con más de 40 años y sin revisiones, eso es un asesinato"

Lola Hervella y Secundino Castaño defienden en este vídeo que el presidente de la comisión de fiestas de Matamala sabía que la atracción en la que murió su hijo Iván estaba funcionando con la documentación incompleta.

Entre los imputados por homicidio imprudente por la muerte de Iván Castaño en una atracción de feria en Matamá (Vigo) está Cristian González, presidente de la comisión de fiestas del municipio.

En el vídeo sobre estas líneas, González defiende que, cuando recibió la notificación por parte del Concello de que el Saltamontes donde murió Iván tenía la documentación incompleta, avisó al feriante para que lo regularizara y así poder trabajar.

Al verla funcionando en las fiestas, sostiene que supuso que estaba todo en orden porque "al final es un tema entre el feriante y el Concello".

Sin embargo, Lola Hervella y Secundino Castaño, los padres de Iván, afirman que González "sabía perfectamente" que a la atracción le faltaba la documentación para funcionar y que "la Policía Local fue allí en varias ocasiones, pero no la precintaron".

Por ello, consideran que la muerte de su hijo fue un asesinato: "Un aparato que pasaba de los 40 años y sin revisiones, para mí eso es un asesinato", afirma rotundo Secundino.

* Ya puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: La ley de la feria' en atresplayer.com.