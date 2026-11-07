El tenso encuentro de Equipo de Investigación con el exnovio de Cristina Bergua, desaparecida en 1997: aspavientos y amenazas ante las cámaras

La desaparición de Cristina Bergua, una joven de 16 años a la que se perdió la pista en Cornellà en 1997, continúa siendo una de las grandes incógnitas de la crónica negra española. Equipo de Investigación localizó años después a su exnovio, Javier Román.

La desaparición de Cristina Bergua, una joven de 16 años a la que se perdió la pista en Cornellà en 1997, continúa siendo una de las grandes incógnitas de la crónica negra española. Equipo de Investigación localizó años después a su exnovio, Javier Román.

Cristina desapareció en la primavera de 1997, cuando regresaba a casa después de pasar la tarde con su novio. Desde entonces, no se ha vuelto a saber qué ocurrió con ella. El caso fue analizado en un programa de 'Equipo de Investigación' emitido en 2018, que recuperó los testimonios de personas cercanas a la adolescente y algunas de las incógnitas que rodean su desaparición.

David Ferrer, amigo de Cristina, aseguró que la joven quería romper con Javier Román y vivir como cualquier adolescente de su edad. "Quería dejar a Javi y vivir como una adolescente, lo que le tocaba", explicó en el reportaje.

El entorno de la joven también señaló que tenía un moratón en la cara cuando desapareció y describió un supuesto comportamiento agresivo de su novio. Además, una expareja de Javier afirmó que la había amenazado cuando decidió dejar la relación. Estas declaraciones forman parte de los testimonios recogidos en el programa.

La reacción ante las cámaras

Javier Román nunca fue detenido por la desaparición de Cristina. Años después, cumplió nueve años de prisión por un delito relacionado con el intento de introducir en España tres kilos y medio de cocaína. Tras quedar en libertad, el equipo del programa consiguió localizarlo.

Los reporteros lo reconocieron pese a su cambio físico y comprobaron que seguía viviendo en la misma casa donde se perdió el rastro de la joven. Cuando las cámaras se acercaron para preguntarle por Cristina, reaccionó con aspavientos y amenazas, sin responder a las preguntas sobre lo ocurrido.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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