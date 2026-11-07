La madre de una de las menores desaparecidas en Aguilar de Campoo: "Mi marido se volvió loco y acabó en el psiquiátrico"

La desaparición de Manuela Torres y Virginia Guerrero, dos menores de 13 y 14 años que desaparecieron en Aguilar de Campoo en 1992, dejó una huella devastadora en sus familias. La madre de Manuela relató a 'Equipo de Investigación' el sufrimiento que vivieron desde aquel día.

El 23 de abril de 1992, Manuela y Virginia desaparecieron sin dejar rastro. Las dos amigas decidieron viajar en tren hasta Reinosa para ir a una discoteca que estaba de moda, sin permiso de sus padres. Tenían previsto regresar haciendo autostop, pese a que una amiga les había advertido del peligro.

Chari Mendia, amiga de las jóvenes, recordó en un reportaje de Equipo de Investigación emitido en 2018 la conversación que mantuvo con ellas antes de que desaparecieran. "Nos dijeron que iban en tren, pero que volvían a dedo. Yo les dije que no, que no venía a dedo. Nos fumamos un cigarro en el parque y se fueron. Así hasta hoy", relató.

El tren llegó a Reinosa a las 18:20 horas. Manuela y Virginia se dirigieron a la zona de bares y, alrededor de las 20:00, emprendieron el camino de vuelta. Fue entonces cuando varios testigos aseguraron haberlas visto subir a un Seat 127 blanco conducido por un hombre, en una carretera comarcal. Ese fue el último rastro conocido de las dos adolescentes.

Desde entonces, sus familias han vivido con la incertidumbre de no saber qué les ocurrió. La madre de Manuela describió el impacto que la desaparición tuvo en su marido, cuya salud mental y vida laboral quedaron gravemente afectadas. "Mi marido se volvió loco y, a raíz de eso, no pudo trabajar, se quedó en el psiquiátrico ingresado. Es una condena perpetua", confesó la mujer, poniendo voz al dolor que arrastra la familia desde hace décadas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir.

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