La llamada anónima que señaló dónde podría estar enterrada Amy Fitzpatrick y que nunca llegó a esclarecer su desaparición

Diez años después de la desaparición de Amy Fitzpatrick, una llamada anónima apuntó a un lugar concreto de Mijas donde supuestamente estaría enterrado su cuerpo. Equipo de Investigación reconstruyó el recorrido de esta pista en este vídeo.

Amy Fitzpatrick, una adolescente irlandesa de 15 años, desapareció el 1 de enero de 2008 en Mijas Costa, Málaga. Aquella noche había estado en casa de una amiga y, cuando emprendió el camino de vuelta a su domicilio, se perdió su rastro. Desde entonces, no se ha vuelto a saber qué ocurrió con ella.

Una década después de su desaparición, los investigadores recibieron una llamada anónima que aseguraba que el cuerpo de Amy se encontraba enterrado en el hipódromo de Mijas, entre dos cuadras. La información señalaba así un posible lugar donde buscar respuestas sobre el caso.

Equipo de Investigación se desplazó hasta las instalaciones y contactó con el Ayuntamiento de Mijas, propietario del recinto. Desde el consistorio explicaron que no habían dado credibilidad a la pista porque consideraban que carecía de fundamento. Según la versión municipal recogida por el programa, los investigadores no siguieron esa línea de indagación. La pista, por tanto, no permitió esclarecer qué le sucedió a la joven ni localizar sus restos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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