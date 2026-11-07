La oscura trastienda familiar tras la desaparición de Amy Fitzpatrick: "Bebían muchísimo, siempre estaban bebiendo y discutiendo"

Se cumplen 18 años del misterioso rastro perdido de la adolescente irlandesa de 15 años en Mijas Costa. Equipo de Investigación ahondó en el infierno cotidiano que vivía en casa, marcado por los diarios de la menor, el alcohol y una posterior tragedia en Irlanda que sacudió a la familia.

Hay sucesos en la crónica negra que se convierten en auténticos enigmas perpetuos. En 2018, Equipo de Investigación analizó cuatro de las desapariciones más inquietantes de España —aquellas en las que la Policía sospecha desde el primer momento que se trata de un final forzoso—, entre las que figura el caso de la joven Amy Fitzpatrick.

La menor, de 15 años y nacionalidad irlandesa, desapareció el 1 de enero de 2008 en Mijas Costa (Málaga). Aquella noche se encontraba en su domicilio cuidando de su hermano junto a una amiga; sobre las 22:00 horas salió de la vivienda y nunca más se supo de ella.

Con el avance de las pesquisas, los investigadores descubrieron que el clima familiar era profundamente asfixiante. La pésima relación de Amy con su padrastro quedó reflejada de forma explícita en sus propios diarios personales, donde constaban los continuos gritos y la hostilidad a la que la sometía.

La espiral de tensión era un secreto a voces avalado por su propio entorno. El abogado que representaba al padrastro y a la madre accedió a testificar ante las cámaras del programa, desvelando sin tapujos cómo era la convivencia en el domicilio:"Bebían muchísimo, siempre estaban bebiendo y discutiendo", lamentaba ante los micrófonos de laSexta.

Años después de que el rastro de Amy se evaporara en la Costa del Sol, la familia —compuesta por la madre, el hermano de la joven y el propio padrastro— decidió mudarse a Irlanda.

Allí, el horror familiar estalló de forma definitiva en 2013: el padrastro asesinó al hermano de Amy durante una violenta discusión, lo que le acarreó una condena de prisión. Sin embargo, en un giro tan insólito como turbador recogido por los medios de comunicación irlandeses, la madre decidió casarse con él formalmente poco antes de que ingresara en la cárcel.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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