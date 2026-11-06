Un gorrilla increpa a Equipo de Investigación con un cuchillo durante la grabación a un compañero

Mientras grabamos cómo trabaja un aparcacoches, otro nos increpa. "Perdona, es que está borracho", expresa un compañero.

Tenso momento durante la grabación del reportaje de los gorrillas. Mientras grabamos cómo trabaja un aparcacoches, otro nos increpa con un cuchillo. "¿Por qué me grabas?", empieza a gritar, tras lo que nos damos cuenta de que tiene un cuchillo "con un mango rosa".

"Está borracho el compañero, ¿qué hacemos?", expresa otro de los aparcacoches. En ese momento, decidimos irnos del lugar para evitar incidentes. Puedes ver el tenso momento entre los reporteros y el gorrilla en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

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