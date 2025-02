"No tengo vacaciones ni días libres": el relato de un hostelero que mantiene el sueldo a sus trabajadores a pesar de la inflación

Carmelo Rojas, empresario hostelero, accedió a hablar con Equipo de Investigación en 2022 sobre la situación que atraviesa su restaurante. Rojas lleva tras más de 40 años en el sector. El programa pudo revisar con el hostelero un pedido que acaba de recibir en su local. "La ruina de la hostelería, nada más que pagar y pagar", se lamentaba frente a las cámaras.

El hostelero explicó que, por ejemplo, el mismo pedido, el año anterior, no habría tenido un precio tan elevado. Mostró como, por ejemplo, el café había pasado de 6,20 euros a 17,50 euros, "casi el triple". Ese aumento de precios no se limitaba a los productos. Rojas mostró ante las cámaras una factura de luz. "En 2021 pagué 691 euros de luz y este año son 1.447 euros, más del doble", expuso. "Es todo, la luz, la cerveza, el vino, el agua...", afirmó. "Tienes que dar un servicio a la gente y sigues con los mismos precios de hace tres o cuatro años", añadió, "no puedes tocar nada. Lo malo es cuando llegue el momento y no tengamos para poder pagar".

Carmelo expuso ante el programa que no se podía permitir contratar a un cocinero y, por ese motivo, él debía encargarse de esa labor. Rojas explicó que dan entre 30 y 40 menús diarios. "Antes cobraba 10 euros y ahora cobro 11", indicó. Esto ha llevado a que el local tenga ganancias para "vivir". "No tengo vacaciones, no tengo días libres, vivo para el negocio, para que podamos vivir cuatro familias, y es lo único que saco en claro", se lamentó.

Carmelo, además, contó que había tenido que prescindir de varios camareros. "Mis camareros tienen un sueldo de 1.400 euros por ocho horas", explicó. "En Seguridad Social me cuesta, cada camarero, 486 euros", añadió. En su caso, todos sus camareros están dados de alta. "Muchos empresarios se aprovechan de eso, para eso están las inspecciones. Que saquen más inspectores y el que esté que pueda por algo y el que no que cierre y se vaya a su casa", manifestó.