"Tengo un Porsche Panamera porque cobro tres pagas y a mi marido le dan 504 euros": las sorprendentes explicaciones de la tía de El Patrón

Un Porsche Panamera, un Mercedes y otros vehículos forman parte de los bienes incautados al clan de Los Piños, liderado por Francisco Javier Ramos, conocido como El Patrón. La organización está acusada de haber creado una presunta red de blanqueo de capitales.

Un Porsche Panamera, un Mercedes y otros vehículos forman parte de los bienes incautados al clan de Los Piños, liderado por Francisco Javier Ramos, conocido como El Patrón. La organización está acusada de haber creado una presunta red de blanqueo de capitales en la que, supuestamente, participaron familiares y personas de su entorno en Puerto Serrano, en Cádiz.

El caso fue analizado por Equipo de Investigación en un programa emitido en 2022 y recuperado por laSexta. Durante el reportaje, la Guardia Civil explica que los vehículos intervenidos no están registrados a nombre de los principales responsables del clan, sino que figuran legalmente a nombre de otras personas.

Uno de esos coches, un Porsche Panamera, aparece a nombre de Carmen, tía de El Patrón, con quien el equipo del programa consigue hablar. En un primer momento, la mujer defiende que el vehículo le pertenece y asegura que lo compró porque le gustó. "Ese coche es mío, tengo un Porsche Panamera, tengo tres pagas y mi marido cobra 504 euros (...) Lo vi barato, me gustó y me lo compré", afirma ante las cámaras.

Sin embargo, durante la conversación reconoce que no tiene carné de conducir. Según explica, eso no supone un problema porque cuando necesita desplazarse recurre a otras personas. "Cuando quiero ir a algún sitio, puedo avisar a un amigo de mi marido", sostiene. A medida que avanza la entrevista, Carmen admite que fue su sobrino quien le pidió el coche "para la niña" y que ella aceptó.

Además, añade que fueron sus hermanos quienes se encargaron de cerrar la operación. Las declaraciones de la tía de El Patrón se convirtieron en uno de los momentos más llamativos del reportaje, al ofrecer una serie de explicaciones sobre la adquisición y el uso del vehículo que llamaron especialmente la atención durante la investigación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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