Un guía turístico, a los vecinos de Barcelona: "Estoy trabajando, no entiendo que nos llamen sinvergüenzas por traer turistas"

Equipo de Investigación, en un programa emitido en 2024, habló con un guía turístico que conducía a un grupo de 19 personas sin acceso al interior de la basílica. Preguntado por las quejas vecinales, el profesional defendió su labor.

La zona de la Sagrada Familia, en Barcelona, se encontraba entre las más visitadas de la ciudad, con numerosos grupos de turistas que acudían al entorno del templo incluso sin disponer de entrada. Esta situación generaba malestar entre algunos vecinos, que criticaban la presencia constante de visitas organizadas. En ese contexto, Equipo de Investigación, en un programa emitido en 2024, habló con un guía turístico que conducía a un grupo de 19 personas sin acceso al interior de la basílica.

Preguntado por las quejas vecinales, el profesional defendió su labor y aseguró no comprender las críticas. "Los vecinos me empujan a mí. Estoy trabajando y diciendo 'no pases por aquí por donde paso'. Yo estoy trabajando. No lo entiendo que nos digan sinvergüenzas porque traemos turistas. Estoy trabajando, no es normal", afirmó. El guía añadió además que el turismo era una parte fundamental de la economía local y cuestionó las críticas recibidas.

"Luego no hay dinero para la Seguridad Social, no hay dinero para nada porque no hay turistas. Queremos lo bueno, pero no lo malo. Y esto es ridículo", concluyó.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido