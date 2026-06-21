La denuncia de una vecina ante su posible desalojo: "Me quieren quitar el techo para meter a un turista"

La vecina expresó su malestar por el impacto personal que tendría el desalojo y el futuro incierto al que se enfrentaba: "Es terrible porque nos estamos encontrando en una situación en la que las personas trabajadoras no tienen posibilidad de pagarse un techo".

El auge de los pisos turísticos en Madrid seguía creciendo y la capital ya duplicaba en número de alojamientos a ciudades como Berlín, con una tendencia al alza impulsada por nuevos proyectos inmobiliarios.

Uno de los casos que generó polémica fue el de los vecinos de Tribulete 7, que recibieron una carta de una sociedad de inversión en la que se les comunicaba la finalización de sus contratos de alquiler y la no renovación de los mismos, lo que implicaba su salida del edificio. Entre los afectados se encontraba Antonia Castillo, una de las inquilinas del inmueble, que denunció la situación que atravesaban.

"Me quieren quitar el techo para meter a un turista", afirmó. La vecina expresó su malestar por el impacto personal que tendría el desalojo y el futuro incierto al que se enfrentaba. "Evidentemente provoca un sentimiento de rechazo muy grande hacia esa gente. Es terrible porque nos estamos encontrando en una situación en la que las personas trabajadoras no tienen posibilidad de pagarse un techo", señaló.

Castillo añadió que el aviso de desalojo suponía un cambio radical en su vida. "Y entonces a mí me dices a los 57 años que voy a tener que irme a vivir a una habitación alquilada, todas mis cosas a la basura porque es que no tengo dónde guardarlas o que tenga que cambiar incluso de trabajo...", lamentó.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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