"Si no hubiéramos ido colocados...": las impactantes declaraciones de Simón Pérez al ver el vídeo viral sobre hipotecas que frustró su carrera

Lo que comenzó como una sencilla intervención sobre hipotecas acabó convirtiéndose en uno de los fenómenos virales más recordados de internet en España. En diciembre de 2017, el economista Simón Pérez y la agente inmobiliaria Silvia Charro participaron en la grabación de un vídeo, tal como analizó Equipo de Investigación en un programa emitido en 2025.

Lo que comenzó como una sencilla intervención sobre hipotecas acabó convirtiéndose en uno de los fenómenos virales más recordados de internet en España. En diciembre de 2017, el economista Simón Pérez y la agente inmobiliaria Silvia Charro participaron en la grabación de un vídeo para un medio digital con la intención de explicar cuestiones relacionadas con la financiación inmobiliaria, tal como analizó Equipo de Investigación en un programa emitido en 2025.

Sin embargo, el resultado terminó eclipsando por completo el contenido del mensaje. Durante los ocho minutos que duró la entrevista, la atención de los espectadores se centró en la actitud de ambos protagonistas, sus expresiones, la forma de comunicarse y algunos gestos que despertaron todo tipo de comentarios en redes sociales.

El vídeo se difundió rápidamente y acumuló millones de visualizaciones en pocos días, convirtiéndose en un auténtico fenómeno viral. Años después, Simón Pérez reconoce que aquella experiencia marcó un antes y un después en su vida profesional. Aunque admite que cometieron errores, sostiene que el objetivo era transmitir información útil a la ciudadanía. "Si no hubiéramos ido colocados, joder...", lamenta ahora el economista, quien asegura que ambos estaban bien, tenían carisma y que el mensaje que pretendían comunicar era positivo y beneficioso para la población.

La repercusión fue tan grande que tanto Pérez como Charro pasaron de ser profesionales del sector inmobiliario y financiero a convertirse en protagonistas involuntarios de uno de los memes más populares del momento. Hoy, el economista evita revisar aquellas imágenes, ya que le generan sentimientos encontrados. "No me gusta verlo. Nos cambió la vida y siento tristeza y que nos equivocamos mucho", reconoce.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2025.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido