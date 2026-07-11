"Tengo una denuncia de un subnormal comunista": así respondió un empresario después de que la Justicia le obligara a readmitir a un empleado

Un camarero denunció presuntas irregularidades laborales en la empresa para la que trabajaba y, tras ser despedido, un juzgado obligó al grupo hostelero a readmitirlo por despido improcedente. El empresario respondió con unas polémicas declaraciones a Equipo de Investigación.

La hostelería atraviesa desde hace años una etapa marcada por el aumento de los costes, la falta de personal y las denuncias por precariedad laboral. En un especial emitido por Equipo de Investigación en 2022, el programa analizó la situación del sector y sacó a la luz el papel de los llamados 'listeros', intermediarios que ponen en contacto a camareros y empresarios y que, en algunos casos, se quedan con una parte del salario de los trabajadores.

Uno de los testimonios fue el de Francisco Sánchez, un camarero que denunció las presuntas irregularidades de la empresa hostelera para la que trabajaba. Según explicó entonces, cuando no había suficiente actividad le enviaban a casa sin cobrar y su contrato era fraudulento. Tras denunciar sus condiciones laborales y ser despedido, un juzgado obligó al grupo hostelero sevillano para el que trabajaba a readmitirle por despido improcedente.

No era el único procedimiento judicial al que se enfrentaba la empresa. Otro extrabajador, que sufrió un grave accidente laboral y quedó incapacitado para volver a trabajar, aseguró al programa que percibía una pensión de apenas 200 euros mensuales, cuando, según defendía, debería rondar los 800 euros si se hubieran cotizado todas las horas que realmente trabajaba.

El propietario del negocio rechazó tajantemente las acusaciones durante una conversación con la reportera del programa. "Yo tengo una denuncia de un subnormal comunista que hay ahí metido, un sindicalista", afirmó en referencia al trabajador que había demandado a la empresa.

El empresario también justificó las dificultades por las que atravesaba el sector. "Yo tengo el negocio a punto de cerrarlo porque ha subido mucho la luz, los costes de personal, los impuestos y los seguros sociales. Todo está por las nubes. Así está la mitad de los bares de Sevilla", aseguró.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido