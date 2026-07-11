La directora de una prestigiosa escuela de hostelería denuncia la desesperación por encontrar camareros: "Da igual si no están formados"

La Escuela de Hostelería de Toledo recibe a diario llamadas de empresas que buscan camareros con urgencia. Su directora denunció en Equipo de Investigación que algunos negocios llegan a pedir alumnos "aunque no estén formados", reflejando la escasez de personal del sector.

En 2022, Equipo de Investigación viajó a Toledo, una de las provincias donde los empresarios de la hostelería tenían más dificultades para encontrar camareros. Para conocer las razones de esta falta de personal, el programa visitó la Escuela de Hostelería de Toledo, uno de los centros de formación de referencia en España, donde habló con su directora, Ángela Fernández.

Durante la visita, las cámaras captaron las continuas llamadas de empresas que buscaban incorporar trabajadores de forma inmediata. "Recibimos como mínimo dos o tres llamadas al día. Un 75% son para camareros y un 25% para cocina, pero solo podemos cubrir el 7% de las solicitudes", explicó la directora.

Fernández denunció además que algunas empresas rebajaban al máximo sus exigencias ante la escasez de personal. "Es indignante porque llaman a la escuela pidiendo alumnos y diciendo que da igual si no están formados, que ya los formarán ellos", lamentó.

La responsable del centro advirtió de que esa forma de contratar transmite una imagen equivocada de la profesión. "No se dan cuenta de que ser camarero no es solamente saber llevar platos en la mano", subrayó, reivindicando la formación y la cualificación que requiere un oficio cada vez más demandado.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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