"Tengo una denuncia de un subnormal comunista": así reacciona un hostelero al tener que readmitir a un trabajador que le denunció

Equipo de Investigación contactaba en 2022 con un camarero que denunció las numerosas irregularidades de la empresa hostelera en la que trabajaba.

El mundo de la hostelería lleva años en el punto de mira por las irregularidades contra los trabajadores. El sector, amenazado desde hace años por la subida incesante de precios, se ve ensombrecido por los fraudes cometidos por algunos empresarios. En un especial de Equipo de Investigación de 2022 se analizaba el mundillo y también la figura de los llamados 'listeros', personas que ponen en contacto a camareros y empresarios y que se quedan con parte del sueldo del trabajador.

Así, Francisco Sánchez, camarero, denunció en 2022 al programa las numerosas irregularidades de la empresa hostelera en la que trabajaba. Aseguraba entonces que si un día no había trabajo le mandaban a casa y que su contrato era fraudulento. La empresa, un gran grupo hostelero de Sevilla, tuvo que readmitirle por despido improcedente después de que denunciara sus condiciones laborales y le echaran.

No era la única demanda a la que se enfrentaba la empresa. Otro joven sufrió un grave accidente laboral por el que quedó incapacitado para trabajar y aseguró al programa que su pensión, de 200 euros, tendría que ser de casi 800 por las horas que trabajaba.

Sin embargo, el empresario negó todo en una conversación con la reportera del programa: "Yo tengo una denuncia de un subnormal comunista que hay ahí metido, un sindicalista", asevera en relación al joven que tuvo que readmitir.

"Yo tengo el negocio a punto de cerrarlo, porque ha subido mucho la luz, costes de personal, impuestos, seguros sociales... todo está por las nubes. Así está la mitad de los bares de Sevilla", aseveró el empresario.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes volver a ver el programa en atresplayer.com.

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