"Nos mandaba a un sótano y nos daba el sueldo en un sobre": un camarero´, tras denunciar a su jefe a la Inspección de Trabajo

Carlos Muñoz, que trabaja en el sector de hostelería en Córdoba, contaba a Equipo de Investigación en 2022 las "prácticas inusuales" que se realizan en el sector que "son algo habitual".

El mundo de la hostelería lleva años en el punto de mira por las irregularidades contra los trabajadores. El sector, amenazado desde hace años por la subida incesante de precios, se ve ensombrecido por los fraudes cometidos por algunos empresarios. En un especial de Equipo de Investigación de 2022 se analizaba el mundillo y también la figura de los llamados 'listeros', personas que ponen en contacto a camareros y empresarios y que se quedan con parte del sueldo del trabajador.

Carlos Muñoz, un camarero de Córdoba, desvelaba entonces los motivos por los que denunció a su antiguo jefe ante Inspección de Trabajo. El trabajador revelaba que estaba "oficialmente contratado por 10 horas semanales" aunque realizaba mínimo 40. Treinta horas extra que, según explicaba, se pagaban en B. "Al final de mes nos mandaba a una especie de sótano que tenía dentro del bar, donde nos entregaba en mano, en un sobre, la cantidad total del sueldo sin cotizarlo", comentaba.

Una práctica que, según Carlos, es "bastante usual" en la hostelería: "Si quieres comer y pagar el alquiler, tienes que pasar por esto".

En su caso, Carlos sostenía que no recibió su contrato hasta pasados tres meses de empezar a trabajar y tras insistir. Respecto a los días cotizados, señalaba que al estar contratado solo por 10 horas semanales, después de ocho o nueve meses "solo había cotizado 15 o 20 días", algo con lo que ni siquiera te corresponde paro. Todo esto le llevó a presentar una denuncia anónima ante Inspección de Trabajo.

Después, su jefa mandó audios de WhatsApp a los trabajadores detallando qué decir a los inspectores de Trabajo, como que trabajaban solo dos horas o que no tenían un grupo de WhatsApp: "Recordadlo, que es muy importante".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

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