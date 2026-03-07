'Anita, la fantástica' se autorregalaba flores y decía que eran de presidentes de hoteles, aerolíneas y de Amancio Ortega

Ana María Vicente ha sido definida por los autoridades como una de las mayores estafadoras de España. Con 35 condenadas y más de diez detenciones ahora está pendiente de juicio en el que se solicitan hasta 9 años de cárcel contra la mujer por estafa y apropiación indebida.

Ana María Vicente, conocida en el mundo criminal como 'Anita, la fantástica', ha sido definida por los autoridades como una de las mayores estafadoras de España. Con 35 condenadas y más de diez detenciones ahora está pendiente de juicio en el que se solicitan hasta 9 años de cárcel contra la mujer por estafa y apropiación indebida.

En un especial de 2024 de Equipo de Investigación, el programa analizaba la figura de la estafadora y también hablaba con algunas de sus víctimas y conocidos. Entre ellos, los empleados de una floristería desde la que la mujer se enviaba flores a sí misma. Porque 'Anita, la fantástica' proyectaba en redes sociales la imagen de una mujer influyente, siempre rodeada de lujo y poder. Aunque toda su vida era un montaje.

En esas mismas publicaciones, presumía de asistir a las principales ferias de turismo, viajar sin descanso y codearse con los empresarios más importantes de España. Incluso asegura haber estado en el funeral de Emilio Botín, recibir felicitaciones de consejeros delegados de grandes almacenes y ramos de flores enviados por Amancio Ortega.

Durante años, alimentó ese personaje público con fotografías, vídeos y mensajes que la presentan como una figura reconocida en el sector turístico, capaz de abrir cualquier puerta y relacionarse con presidentes de cadenas hoteleras y ejecutivos de aerolíneas. Una mujer aparentemente imparable, que se movía con soltura entre las altas esferas y a la que muchos consideraban parte del círculo exclusivo de la élite económica.

Pero todo era un engaño. Tras esa fachada de éxito y prestigio se escondía, según los investigadores, una impostora que construyó su reputación sobre falsedades, contactos inventados y gestos cuidadosamente preparados para dar credibilidad a su farsa.

al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.