"Vivir solo con energía solar no es una opción": la advertencia de un experto en energía

Con la derogación del 'impuesto al sol', la caída del precio de las placas solares y una factura de la luz en ocasiones al alza, muchos españoles apuestan desde hace unos años por la instalación de placas solares en sus viviendas. La energía solar lleva unos años despuntando en España y son muchos los particulares que han decidido dar el paso de instalarla en sus casas.

Así lo explicaba en 2023 en Equipo de Investigación, el experto en Energía Jorge Morales de Labra, director de la compañía Próxima Energía. "La revolución que estamos viviendo tiene que ver con que en los últimos 13 años se ha desplomado un 90% el precio de las placas y se duplican los clientes. Se prevé que en cinco años un millón de tejados españoles tengan placas solares", señala.

Aunque en su opinión vivir solo de este tipo de energía no es una opción y por ello se muestra tajante: "No, 100% no". De Labra explica que "serían necesario plantas sobre suelo, porque solo con autoconsumo no vamos a llegar a nuestros objetivos climáticos 2050".

El experto no duda en afirmar que "tenemos una obligación moral y de supervivencia de llegar a ese objetivo, y por tanto vamos a necesitar ambas plantas", tanto las placas solares que se instalan en casas, como las que se instalan sobre el terreno.

