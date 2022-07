Equipo de Investigación consiguió en 2014 el contacto de una persona que se dedicaba a cultivar marihuana en un piso de Granada. Nos citaron de noche y fue un intermediario el que nos esperó en un parque. Extremaba la seguridad porque no quería que se viera dónde íbamos. "Tenéis que guardar las cámaras", nos dijo.

Así, llegamos a una casa particular y el joven cultivador, que no llegaba a los 35 años, nos pidió que ocultásemos su cara y distorsionáramos su voz. "Yo estoy en el paro y me pagan por regar 600 euros al mes", afirmó, a lo que añadió: "Yo trabajaba en la construcción, pero cuando te ves en paro tienes que llevar dinero a casa".

En las habitaciones de la casa, aparatos de aire acondicionado, extractores, ventiladores y lámparas que daban "luz a las plantas de marihuana como si fuera el sol". La plantación estafaba una factura de 5.000 euros al mes, ya que tomaban la luz ilegalmente desde la calle.

En el piso no había muebles, sino que todo el piso se dedicaba para la marihuana: unos 60 metros cuadrados para 400 plantas. "De esta habitación salieron casi 8.000 euros hace casi un mes", señaló. Solo esta vivienda podía generar 400.000 euros al año.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2014 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.