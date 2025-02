Tazos, patatas o politonos: cómo la fiebre por Chiquito de la Calzada traspasó las fronteras de la televisión

En los años 90 y 2000, Chiquito de la Calzada se convirtió en un auténtico fenómeno que traspasó las pantallas de televisión para llegar a los hogares de todos los españoles de mil maneras diferentes. Más que habitual era tener una de sus cintas o libros de chistes, comer alguno de los aperitivos que llevaban su imagen o que los niños jugaran con los tazos ilustrados con caricaturas suyas, como los que hoy saca del baúl de los recuerdos Equipo de Investigación.

Muchas marcas quisieron contar con él, puesto que su nombre era sinónimo de éxito. "Lo asombroso de Chiquito, y luego ha tenido su reflejo en el mundo publicitario es, no solo tener una alta popularidad, que eso es relativamente fácil conseguirlo, sino ser muy relevante para cada uno de lo que los publicistas llamamos targets o públicos objetivos", relata en este reportaje Francisco Vaquero, director de márquetin corporativo de Atresmedia.

"Es muy difícil encontrar a alguien que, ya no solo que no lo conozca, sino que no le cayera bien Chiquito de la Calzada", reflexiona el experto. "Fue una persona que supo hacer ganar dinero a mucha gente y, lógicamente, tonto hubiera sido si no se hubiera beneficiado", añade.

La presencia del humorista llegó hasta el producto que más de moda estaba en aquellos años: los politonosde los móviles. Todavía hoy podemos encontrar infinidad de webs donde los ofrecen.