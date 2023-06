La tercera víctima de Manuel González, más conocido como'el loco del chándal', ofreció su testimonio en un reportaje de Equipo de Investigación estrenado en 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.

La mujer, que tenía 17 años, fue agredida en una estación. Eran las seis de la mañana y se dirigía al trabajo. "Me di cuenta de que me clavó algo porque del impacto que recibí subí las escaleras de golpe", explicó la mujer, que recuerda cómo al llevarse las manos hacia atrás descubrió sangre. "Me quité lo que me clavó, pero no recuerdo qué era porque con la misma situación de nervios que tenía...", explicó.

González solía acercarse a sus víctimas por la espalda y les introducía flechas o arpones "en los genitales", desveló en el programa Luis Lobera, inspector de la Policía Nacional. "Siempre intentaba llevarse parte de su trofeo, que conseguía partiendo -dichas armas- dentro del cuerpo de las chicas", indicó.

El policía aseveró que la mayoría de sus víctimas guardaban una apariencia física similar a su exnovia. Eran "delgadas, bajitas, con el pelo largo y vestían ropa ajustada". "Siempre que veía algún pantalón tejano ajustado, o algo similar, la casuística nos decía que atacaba", aseguró Lobera.