"Si no puedes pagar, cierra": la defensa de los derechos de los trabajadores de un veterano hostelero

Un empresario con 43 años en la hostelería relató a Equipo de Investigación cómo la subida del precio de los alimentos y de la luz estaban golpeando su negocio: "Hay muchos hosteleros que pagan en negro".

En plena escalada de precios de la luz y los alimentos, Carmelo Rojas, con 43 años en la hostelería, detalló en 2022 las dificultades de su negocio: 24.000 euros al mes en gastos fijos, tres camareros en plantilla y un menú casi sin subir, en un esfuerzo por mantener el empleo de cuatro familias.

"No tengo vacaciones, no tengo días libres, vivo para el negocio, para que podamos vivir las cuatro familias", manifestó en el programa.

En el momento de la emisión, solo contaba con tres camareros, tras prescindir de otros tres para poder cubrir las cuentas. Cada uno cobraba 1.400 euros por ocho horas diarias. "Hay muchos hosteleros que se aprovechan y pagan en negro. El que esté que esté y el que no que cierre y se vaya a su casa", afirmó.

