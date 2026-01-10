Simón Pérez y Silvia Charro relatan su caída tras el viral: "En cinco meses terminamos durmiendo en el coche"

"Me quedé en la calle con 30.000 euros, pero con un gasto mensual de 8.000", recuerda Simón Pérez, asegurando que fue "la tumba" de su carrera como economista y el nacimiento de su trayectoriacomo "payaso virtual".

Tras hacerse virales por su vídeo sobre hipotecas,Simón Pérez y Silvia Charro se convirtieron en una auténtica caricatura en redes sociales, víctimas de un linchamiento digital imparable. Apenas 24 horas después, ambos perdieron sus empleos.

Pese a intentar controlar el relato, era demasiado tarde. Así, el economista y la agente inmobiliaria comenzaron a convertir la exposición en su modo de vida. "En cinco meses acabamos en la calle, durmiendo en el coche, y me fui a casa de mi abuela", recuerda el 'gurú' de las hipotecas.

Tras perderlo todo, la pareja huyó hasta Cedeira, Galicia, para buscar refugio en un bajo sin ventanas.

