Ocho tiendas para hacer la compra: así sobrevive una familia a la inflación

Alfredo, padre de tres hijos, ha tenido que reinventar su manera de llenar la despensa. Antes hacía toda la compra en un hipermercado; ahora recorre hasta ocho tiendas distintas para intentar ahorrar lo imprescindible, según cuenta en Equipo de Investigación.

Hasta hace poco, hacer la compra era para Alfredo una rutina sencilla: una sola visita al hipermercado y el carrito lleno para toda la semana. Hoy, llenar la despensa de su familia se ha convertido en una operación milimétrica, marcada por cálculos, comparaciones y kilómetros.

Padre de tres hijos, Alfredo cuenta a Equipo de Investigación que la escalada de precios le ha obligado a cambiar por completo sus hábitos de consumo. Donde antes resolvía todo en un único establecimiento, ahora puede llegar a recorrer hasta ocho supermercados diferentes con un único objetivo: ahorrar "lo máximo posible".

Cada parada responde a una estrategia. “En uno compro lácteos que están cerca de la fecha de consumo porque salen mucho más baratos”, explica. Su presupuesto mensual para alimentación ronda los 650 euros y, asegura, ya no queda margen para estirarlo más.

La búsqueda de ofertas se ha convertido en una necesidad diaria. "O te buscas la vida yendo a un montón de sitios… o acabas renunciando incluso a cosas tan simples como tomarte un vermú", lamenta.

Pero la inflación no solo ha cambiado dónde compra, sino también qué llega a la mesa de su casa. La fruta y la carne han reducido su presencia en el carrito, y durante meses el pescado desapareció por completo. "Estaba insufrible", resume. La verdura fresca también ha dado paso, en muchos casos, a opciones congeladas, más asequibles para el presupuesto familiar.

Uno de los cambios más drásticos llegó con el aceite de oliva. "Cuando pegó el subidón lo dejamos de comprar del tirón. Ahí no hubo discusión: o girasol… o ninguno". Una decisión que refleja hasta qué punto la subida de precios ha transformado la economía doméstica de miles de familias.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de investigación.

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