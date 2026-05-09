"Si no me compras, te lanzo una oferta": así usan los supermercados tus hábitos para fijar precios

Cada producto que un cliente deja de comprar se convierte en una pista. Una pequeña cadena de supermercados analiza los hábitos de sus consumidores para lanzar ofertas, bajar precios y decidir qué 137 productos básicos congelar en plena subida de la inflación.

Mientras millones de consumidores llenan el carrito pendientes de cada céntimo, en los supermercados la batalla por captar su atención se libra con datos, algoritmos y hábitos de compra. Lo que un cliente deja de llevarse ya no pasa desapercibido: se convierte en información estratégica.

El director general de una pequeña cadena de supermercados explica a Equipo de Investigación cómo utiliza el comportamiento de sus clientes para diseñar su política de precios. La compañía cuenta con cerca de un 10% de ventas procedentes de clientes fidelizados, un volumen que les permite analizar con precisión qué productos compran… y, sobre todo, cuáles dejan de comprar.

"Si hay algo que tú no me estás comprando, me lo estás diciendo. Y entonces yo puedo atacarte a nivel de oferta", explica el empresario, que reconoce que esa información resulta clave para lanzar promociones específicas y recuperar consumo en determinadas categorías.

La estrategia es directa. Si detectan una caída en productos concretos, reaccionan de inmediato. "¿Que no me compras fruta? Pues ponemos la fruta con descuentos a cuchillo", resume.

Pero la ofensiva comercial no termina ahí. En plena escalada inflacionista, esta cadena ha ido un paso más allá y ha decidido blindar parte de su cesta básica. Ante notario, la empresa se comprometió a mantener congelado hasta el 30 de junio de 2023 el precio de 137 productos esenciales, asumiendo cualquier subida de costes sin trasladarla al consumidor.

Una decisión poco habitual en el sector que, según explica su director general, solo ha sido posible gracias a una intensa negociación con parte de su red de suministro. De los cerca de 4.000 proveedores con los que trabaja la compañía, únicamente 40 aceptaron sumarse al acuerdo para mantener intactos los precios.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de investigación.

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