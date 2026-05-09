Salto de Castro: el pueblo fantasma que dio la vuelta al mundo y se vendió en ocho días

Tras aparecer en la BBC, Salto de Castro pasó de pueblo fantasma a fenómeno internacional. En solo ocho días recibió llamadas desde cinco continentes y acabó vendido por 300.000 euros. Ahora, su nuevo dueño sueña con convertirlo en un negocio millonario.

Durante décadas permaneció en silencio, devorado por la maleza y el paso del tiempo, hasta que un anuncio lo convirtió en objeto de deseo internacional. Salto de Castro, una aldea abandonada enclavada en la frontera entre España y Portugal, pasó de símbolo de la despoblación a protagonizar titulares en medios de medio mundo.

El enclave, ubicado en una de las zonas más envejecidas y castigadas por el éxodo rural del país, ocupa siete hectáreas y conserva 44 viviendas, una iglesia, un antiguo cuartel de la Guardia Civil, hospedería, consultorio médico e incluso dos piscinas. Un pequeño pueblo congelado en el tiempo que, tras aparecer en la BBC, desató una auténtica carrera por hacerse con él.

"Llegábamos a recibir unas 80 llamadas diarias de países como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, India o Turquía", recuerda el agente inmobiliario encargado de la operación. La repercusión fue tal que apenas ocho días después de la publicación, la venta estaba cerrada.

El comprador fue Óscar Torres, un constructor toledano que adquirió el pueblo por 300.000 euros, una cifra que disparó todavía más el interés mediático. Su proyecto ha despertado la curiosidad incluso de una televisión china: transformar Salto de Castro en un gran complejo turístico.

Ante las cámaras de Equipo de Investigación, Torres recorre las calles vacías del pueblo mientras imagina su futuro. "Aquí quiero desarrollar la primera fase del complejo; están las cinco casas donde vivían los ingenieros y la antigua escuela, que podría convertirse en un gimnasio o una zona de relax", explica. También adelanta que reservará para uso personal la antigua vivienda del ingeniero jefe y que la iglesia, asegura, se conservará "prácticamente como está".

La apuesta, sin embargo, va mucho más allá de los 300.000 euros desembolsados. Torres calcula que, una vez rehabilitado, el valor del enclave podría situarse entre los 8 y los 10 millones de euros. Pero para convertir ese sueño en realidad será necesaria una inversión millonaria. Tras analizar el estado del complejo, un arquitecto consultado por *Equipo de Investigación* estima que solo la rehabilitación —con especial atención a la red de saneamiento, uno de los puntos más deteriorados— ascendería a 3.760.000 euros.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

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