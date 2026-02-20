'Lana de sangre', la práctica para esquilar ovejas extendida en Australia: "Les llega a provocar necropsias y enfermedades graves"

Esta práctica está prohibida en Alemania. En España, aunque no lo está, tampoco se utiliza. No obstante, la mayoría de la lana proviene del país oceánico, lo que hace que las consecuencias de su realización repercutan en nuestro país.

A 17.000 kilómetros de España, la lana sí es un gran negocio. En Australia no dan abasto. Mientras en nuestro país se acumula, el país oceánico exporta 325 millones de kilos de lana al año. Y, además, es un producto de una gran calidad. "Las ovejas son seleccionadas genéticamente para tener un mayor número de pliegues y por tanto que creen más lana", explica Jaime Posada, coordinador de Animanaturalis España.

No obstante, el propio Posada denuncia una práctica extendida en la tierra de las Antípodas que se conoce como mulesing, o también 'lana de sangre': "Podemos ver cómo a los animales se les corta la cola o se les esquila la zona anal perfectamente sin ningún tipo de anestesia. ¿Qué es lo que pasa? Hay una mosca que anida dentro de la lana y les provoca que esa lana se estropee e incluso heridas dentro de estos pliegues. Para evitar esto, lo que hacen es rasurar la zona de la cola y el ano y provocarles heridas de forma que la mosca en vez de ir a la lana se acerca a esas zonas donde ya tiene la herida hecha y les llega a provocar necropsias y enfermedades bastante graves".

De esta forma, detalla, hacen que "esa lana quede intacta y no tenga problemas". Aunque el activista recalca que hay alternativas al mulesing: "Una medicación que se puede dar a la oveja para que no sea atacada por esta mosca, pero es más costosa y tienes que estar oveja por oveja dándole esta pastilla".

"En Europa hay algunos países como Alemania que la tienen prohibida. En España no está prohibida, pero no se utiliza. Teniendo en cuenta que el 88% de la lana viene de Australia, pues casi toda viene de esta serie de problemas de haber practicado el mulesing", añade.

Ante esta práctica, se ha realizado una campaña contra ella a la que también ha sumado apoyos mediáticos como Joaquín Phoenix. Por su parte, las principales firmas de moda españolas, como Mango o Zara, prometen eliminar la lana vinculada a mutilaciones en un plazo de cinco años.

