La historia del empresario que compró un pueblo abandonado en Galicia por 300.000 euros: "Quiero que vuelva a vivir gente aquí"

Marcial Raul Doporto es el hombre que ha comprado O Penso. En este vídeo, cuenta cuál es su proyecto para el pueblo. Por el momento, va a pasar "la mitad" del año en Galicia, y la otra mitad en Londres, donde tiene un negocio.

Tras pasar más de una década completamente abandonada, la aldea gallega de O Penso busca ahora una segunda vida. El pueblo, deshabitado durante 13 años, ha sido adquirido por 300.000 euros por Marcial Raul Doporto, un empresario gallego afincado en Londres y propietario de un bar en la capital británica.

Lejos de plantear un gran complejo turístico o una transformación radical, el nuevo dueño asegura a Equipo de Investigación que su idea pasa por recuperar el lugar poco a poco y devolverle actividad. "Me gustaría que viniera gente a trabajar y a hacer aquí su vida. Algo de turismo, algo de reformas…", explica mientras recorre las calles vacías de la aldea.

Sin embargo, reconoce que el proyecto avanzará lentamente. "Ahora mismo me he quedado sin dinero", admite entre risas, dejando claro que la rehabilitación del pueblo dependerá del tiempo y de la inversión que pueda asumir en los próximos años.

Aunque ha comprado la aldea con la intención de revitalizarla, Doporto no tiene previsto instalarse de forma permanente en O Penso. Su vida continúa ligada a Londres, donde mantiene su negocio y reside junto a su familia. "Viviremos aquí solo la mitad del año", explica. Su mujer trabaja en Reino Unido y sus hijas siguen escolarizadas allí. “Están muy bien, tienen sus amigos y su vida hecha”, señala.

"Por ahora seguiremos viviendo también en Londres", concluye el propietario, mientras O Penso espera volver a llenarse de vecinos después de años de silencio y abandono.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de investigación.

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