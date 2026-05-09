El jeque que quiso convertir un pueblo abandonado en un resort de lujo y acabó marchándose "por aburrimiento"

Butti Bin Maktoum, un jeque miembro de la familia real dubaití adquirió Peguera, una aldea situada a 130 kilómetros de Barcelona. Su idea era convertirla en un resort de lujo no apto para todos los bolsillos, pero su sueño se vio truncado.

Un pequeño pueblo rodeado de naturaleza, a medio camino entre Barcelona, Francia y Andorra, estuvo a punto de convertirse en un exclusivo refugio para millonarios árabes. Ese era el ambicioso plan del jeque dubaití Butti Bin Maktoum cuando, en 2003, compró Peguera por 3,5 millones de euros.

Su intención era transformar esta antigua aldea en un resort de lujo con más de 40 chalets exclusivos, un hotel de alto nivel y un gran aparcamiento a la entrada del poblado. Un proyecto pensado para un turismo de élite y alejado de cualquier bolsillo medio. Sin embargo, los obstáculos administrativos y la lentitud burocrática terminaron frenando el sueño del magnate.

Nueve años después de la compra, la Generalitat únicamente autorizó la rehabilitación de las viviendas existentes y la construcción de un hotel, muy lejos del complejo de lujo inicialmente previsto.

Equipo de Investigación consultó entonces el Registro de la Propiedad y descubrió un detalle llamativo: el nombre del jeque no figura en ningún documento oficial. La titularidad aparece a nombre de una empresa administrada por Harald Kuspert, propietario del criadero de halcones donde el emir adquiría sus aves.

Kuspert reconoce ante las cámaras que el proyecto acabó desgastando al inversor. "En este país las cosas tardan tanto tiempo en decidirse que uno busca otras oportunidades", asegura. Según explica, el jeque terminó abandonando la idea "por aburrimiento" y profundamente "desilusionado" tras años de espera sin avances definitivos.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de investigación.

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