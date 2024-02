En sus cuadernos personales que, por primera vez, salen a la luz, Antonio Tejero reflexiona sobre los momentos previos al golpe: "Cuando me presenté a Armada en el piso de Juan Gris, pudo haberme dicho la trampa que me preparaban y no lo hizo", expresa en ellos. El guardia civil explica que se presenta a Armada en un piso de Madrid. "En esta queja, también estaban compinchados varios más que no cito", manifiesta Tejero.

Según el teniente golpista, la reunión secreta se celebra dos días antes del 23F en un barrio del norte de Madrid. "En esa reunión, se adjudicó a cada uno una misión: a Tejero lo del Congreso, y a Milans y a los otros generales que había lo de desacuartelar las tropas", subraya Álvaro Romero, biógrafo de Antonio Tejero, quien asegura que el guardia civil le dijo que el objetivo del golpe era "cumplir las órdenes que le había dado el general Armada en nombre del rey".