Un revendedor de camisetas de fútbol desvela cuánto gana: "Entre 2.500 y 3.000 euros al mes"

El hombre se encarga de conseguir las firmas de os mejores futbolistas para las predas, que luego subasta en internet y por lasque llega a recibir 450 euros. Equipo de Investigación analizaba la reventa de camisetas de fútbol en 2024.

El negocio de las camisetas de fútbol mueve millones. Según comprobaba Equipo de Investigación en 2024, existe todo un entramado de venta de camisetas que comienza en las salidas de los entrenamientos de los grandes equipos de fútbol, donde los jugadores firman las prendas que luego se pondrán a la venta con precios muy altos en internet. ¿Hasta qué punto están organizados estos cazadores de autógrafos? ¿Cómo actúan?

Con respecto a esto, uno de esos vendedores tiene sus redes sociales copadas de infinidad de videos colgados en los que los futbolistas le firman camisetas. Tras conseguir la rúbrica, pone las prendas a subasta con un certificado de autenticidad de esa firma del futbolista de turno. Llega a ganar hasta 450 euros por algunas de estas prendas.

"Gano alrededor de 2.500 euros o 3.000 euros al mes. Tengo un jefe que me suministra unas camisetas para que yo vaya al futbolista y que las firme. En base al número de camisetas firmadas se paga esa cantidad", explicaba el hombre a cara tapada mientras reconoce que no da cuenta a la Agencia Tributaria de su actividad.

Los videos de sus redes son simplemente una muestra viva para demostrar que los autógrafos son auténticos. "Normalmente grabamos para certificar que la firma del futbolista es real", contaba entonces.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el contenido completo en atresplayer.com

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