El relato de un amigo de las víctimas del triple crimen de Morata: "El sinvergüenza de Pedro Sánchez nos pide 500 euros"

Las hermanas asesinadas en la localidad madrileña de Morata de Tajuña pedían dinero a todos su conocidos para sus supuestos novios sin ser conscientes de que estaban siendo víctimas de una estafa del amor.

El amor cegó a las hermanas de Morata de Tajuña, víctimas de un triple crimen que conmocionó a la localidad madrileña. Durante meses, las mujeres enviaron dinero a sus supuestas parejas sentimentales, que continuamente les reclamaban nuevas cantidades con diferentes excusas.

Enrique, amigo de las víctimas, accedió a hablar con Equipo de Investigación en un programa emitido en mayo de 2024 y que laSexta ha vuelto a emitir este sábado. Durante su testimonio, recuerda algunos de los inverosímiles mensajes que recibían las hermanas de los estafadores.

En uno de ellos, según relata, llegaron a asegurarles que "el sinvergüenza de Pedro Sánchez nos pide 500 euros" para poder recibir una supuesta herencia millonaria. "Les había escrito el presidente del Gobierno para decirles que en Barajas estaba el dinero", explica Enrique. Sin embargo, según el supuesto mensaje, las autoridades no les permitían acceder a él porque tenían que entregar previamente 500 euros.

Fue entonces cuando los estafadores recurrieron también al entorno de las hermanas. "Nos pidieron ese dinero a nosotros", recuerda Enrique, que asegura que se negó a entregarles la cantidad que reclamaban.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de marzo de 2024 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

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