La cocaína adulterada mató a un joven en Coria, en Cáceres. La droga que consumió llevaba un 11% de cocaína, un 21% de atropina y anestésicos locales como procaína y tetracaína, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de marzo que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Según explica Emilio Ambrosio Flo, catedrático de psicobiología de la UNED, a atropina es "una sustancia sedante que se suele emplear como un fármaco preparatorio de la anestesia y que se puede sintetizar en los laboratorios". Este medicamento es blanquecino y no se distingue de la cocaína. Además, es relativamente barato.

El catedrático advierte de que "la atropina puede producir hipertensión, taquicardia y alucinaciones parecidas a las situaciones que viven las personas con esquizofrenia".

La Guardia Civil no tarda en encontrar al vendedor por el pueblo. "Se le imputa un delito grave contra la salud pública con resultado de muerte y de 13 delitos de lesiones por cada una de las personas que resultaron intoxicadas por el consumo de la droga", indica Israel Bolaños, responsable de comunicación de la Guardia Civil en Cáceres.

El vendedor accede a que Equipo de Investigación le entreviste en presencia de su abogada. "Yo soy mecánico, trabajo en un taller de electromecánica. Vendía la cocaína desde hace cuatro o cinco meses, tenía un problema económico de un negocio que me generó muchas deudas, vi una manera fácil de conseguir ese dinero", admite.

"Se distribuyó la cocaína el viernes por la noche y me enteré el sábado por la mañana, cuando uno de ellos me llama diciéndome que estaban malos, que había estado en el hospital, que había un fallecido. Es cuando me asusto y voy a hablar con esa persona y a pedir le perdón. Siento impotencia y rabia porque a mí eso me lo han dado así, me lo daban y según me lo daban lo distribuía", añade.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de marzo que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.