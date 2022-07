La mayor red de 'telecoca' de Madrid suministraba droga a los consumidores en tan solo 20 minutos, una especie de distribución a domicilio sobre la que la Policía Nacional puso el foco, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de marzo que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Un empresario de 50 años relata su estremecedor caso. "En el mundo de la cocaína me he tirado casi 11 años", reconoce al tiempo que hace cálculos de cuánto dinero se ha dejado: "Me habré gastado sobre 300.000 o 400.000 euros".

Consumidores como él llegan a gastar hasta 7.000 euros al mes en servicios de 'telecoca'.

Este empresario admite que "el momento más propicio" para consumir era "en comidas de trabajo": "La mayoría, el 80%, o el 90%, consumía".

Sobre sus hábitos más cotidianos, el empresario asegura que llegó a consumir "hasta 5 gramos al día".

Totalmente abatido, añade que su adicción le ha llevado a perderlo todo: "Perdí a mi familia y, por supuesto, todos los negocios que tenía. He tenido problemas con Hacienda y con 1.000 historias".

Por otro lado, Equipo de Investigación muestra cómo el mayor servicio de 'telecoca' de Madrid utiliza un lenguaje en clave para pasar desapercibido. Puedes verlo en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de marzo que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.