Los indicios que sitúan a Óscar en el centro del caso Esther López

El abogado penalista que analiza el caso de Esther López apunta hacia la dirección que ha tomado la investigación y subraya que, dentro del conjunto de indicios, hay una persona que destaca por encima del resto de investigados: Óscar.

El abogado penalista que analiza el caso de Esther López apunta hacia la dirección que ha tomado la investigación y subraya que, dentro del conjunto de indicios, hay una persona que destaca por encima del resto de investigados: Óscar.

Esa percepción —la de que Óscar presentaba elementos diferenciales respecto a los demás— se fue consolidando durante los 20 días en los que Esther permaneció desaparecida, antes de ser hallada sin vida a la intemperie.

Entre los primeros elementos relevantes, se encuentra el vehículo de Óscar, cuyas características podrían encajar con las lesiones que presentaba la víctima.

A ello se suma el análisis de David del Olmo, perito informático forense, quien señala como "un dato muy importante" la información proporcionada por las antenas de telefonía móvil: sitúan a Óscar a las 3:22 y a Esther a las 3:26 en las inmediaciones de la vivienda de él.

La versión de Óscar también presenta contradicciones. Afirmó que, tras llegar a casa, se fue a dormir. Sin embargo, los registros de su sistema Bluetooth indican que permaneció activo: entre las 3:29 y las 3:40 estuvo conectado a su vehículo.

Durante ese intervalo, además, realizó varias comunicaciones llamativas: dos llamadas a números desconocidos y una llamada por WhatsApp al antiguo teléfono de Esther, que tenía guardado en su agenda como "Esther Friskis".

Por otro lado, el perito destaca un detalle significativo en relación con el teléfono de la víctima: el móvil de Esther López entró en "modo avión" apenas un minuto después de recibir la última llamada de su madre. Permaneció en ese estado entre las 6:32 y las 8:55.

Resulta igualmente llamativo que el teléfono de Óscar también estuviera en "modo avión" en una franja casi coincidente: desde las 6:34 hasta las 9:11.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.

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