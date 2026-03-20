La reacción un comerciante de fuegos artificiales al ver un petardo con 200 gramos de pólvora: "Es un acto de terrorismo puro y duro"

Samuel Albiñana, presidente de la Asociación de Comerciantes de Fuegos Artificiales, opina sobre la presencia en las Fallas de petardos ilegales, como el que le muestra Equipo de Investigación, 100 veces más potentes que el más grande que vende en su tienda.

Durante las Fallas de Valencia, la mayor parte de la pólvora no circula sin control. El material pirotécnico que se vende legalmente está sometido a inspecciones periódicas.

Equipo de Investigación lo comprueba durante una inspección a una de las tiendas con mayor volumen de venta en Valencia. En ella se comprueba que los productos pirotécnicos que vende son, efectivamente, los que tiene autorizados, así como la cantidad total de NEC (pólvora) de la que dispone el establecimiento.

Samuel Albiñana, de la Asociación de Comerciantes de Fuegos Artificiales de España, explica que en las Fallas de este año han invertido cerca de medio millón de euros en mercancía.

En una tienda como la que se puede ver en el vídeo sobre estas líneas y que se encuentra dentro de la ciudad, Samuel señala que el máximo permitido que se puede tener es 150 kilos de pólvora.

Cuando el programa le muestra la etiqueta de un petardo que tiene una carga de 200 gramos de pólvora, el comerciante afirma rotundo: "Eso es una auténtica barbaridad". Supera, según apunta, en 100 veces el petardo más potente que se vende en su tienda, cuya materia detonante no llega a los dos gramos. "Para mí esto no es un uso ilegal de productos ilegales, para mí esto es un acto de terrorismo puro y duro", sentencia.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Jugando con fuego' en atresplayer.