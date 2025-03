"Querían que estuviera allí 24 horas y siete días a la semana": las palabras de una empleada de las monjas de Belorado

Una de las trabajadoras de la casa rural de las monjas de Belorado afirma que adquirieron una estatua de San Miguel, de bronce, que era "carísima": "Aquello no podía ser rentable".

Equipo de Investigación ha localizado a una trabajadora de la casa rural de las monjas de Belorado. La empleada afirma que, en un comienzo, ayudaba "sin contrato" a las religiosas y que al final pretendían que estuviera allí "24 horas al día, siete días a la sema, a cualquier hora".

"Ya era cada vez más, cada vez más... No se dan cuenta de que la gente fuera tenemos vida", afirma a Equipo de Investigación.

Y explica en qué consistía su trabajo: "Mi jera era la ex abadesa. Luego estaba sor Sión, muy involucrada en el tema. Recuerdo en aquel momento que Amazon venía bastante. En la casa rural había de todo, estaba fenomenalmente montada... pero había, no sé, seis manteles por mesa, otra vajilla porque les gustaba más que la que habían comprado antes. Yo flipaba".

"De repente, empezaba a encargar estatuas. Cuando me marché estaban encargado un San Miguel de bronce. No sé qué era, pero carísimo. Aquello no podía ser rentable", cuenta.